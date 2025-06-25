Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri Yılbaşı 2025 yılında ne zaman? Hicri takvime göre 1 Muharrem 1447, Miladi takvimle 26 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih, İslam alemi için yeni bir yılın başlangıcını simgeler. Hicri Yılbaşı ne zaman sorusunun cevabı, Müslümanlar için hem ibadet hem de tefekkür açısından büyük önem taşıyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman?

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2025 yılında Hicri Yılbaşı, 26 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu tarih, Hicri takvime göre 1 Muharrem 1447'dir ve İslam dünyasında yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvim, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alarak 622 yılını başlangıç kabul eder. Ayın hareketlerine dayalı olan bu takvim, her yıl Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün geriye gider. Ayrıca, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu özel gün, İslam tarihinde önemli olayların anıldığı ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir.

HİCRİ YILBAŞI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Hicri Yılbaşı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin ilk günü olarak kabul edilir. Bu özel gün, sadece yeni bir yılın başlangıcı değil, aynı zamanda hicretin ve sabrın da simgesidir. Hicri Yılbaşı ne zaman sorusu kadar, bu günün manevi anlamı da sıkça araştırılır.

Müslümanlar, Hicri Yılbaşı'nda geçmiş yılın muhasebesini yapar, yeni yıla dua, ibadet ve güzel dileklerle başlar. Bu gün, dini açıdan önemli olan Muharrem ayının da başlangıcıdır. Hicri Yılbaşı ne zaman sorusunu soran birçok kişi aynı zamanda Muharrem ayının faziletlerini ve Aşure Günü'nü de araştırmaktadır.