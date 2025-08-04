2025 LGS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, bazı öğrenciler tercihlerine yerleşememiş olabilir. "LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?" sorusu ise hem yerleşemeyenler hem de yer değiştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir rehber niteliğinde oluyor. MEB'in belirlediği tarihlerde bu işlemler e-Okul üzerinden yürütülüyor. Peki, Hiç okula yerleşemeyenler ne yapmalı? LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

HİÇ OKULA YERLEŞMEYENELER NE YAPMALI?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, ilk iki nakil dönemine katılmak üzere başvuru yapabilir. Bu öğrenciler, boş kalan kontenjanlara göre yeniden tercih yapma hakkına sahiptir. LGS nakil başvurusu nasıl yapılır sorusu ise bu noktada devreye girer: başvurular e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

LGS NAKİL BAŞVULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılı LGS takvimine göre 1. nakil başvuruları 4–6 Ağustos, 2. nakil başvuruları ise 8–12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yerleşemeyen öğrenciler bu süreçte merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liseler, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için yeniden tercih yapabilir.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır sorusuna adım adım yanıt vermek gerekirse:

e-Okul sistemine giriş yapılır. "Tercih Başvuru İşlemleri" menüsünden nakil tercihi ekranına ulaşılır. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liseler için en fazla 3, yerel yerleştirme için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de 3 tercih yapılabilir. Tercihler yapıldıktan sonra okul müdürlüğü tarafından onaylatılması gerekir.

Nakil başvuruları sonrası yerleştirme sonuçları açıklanır. Yerleşemeyen öğrenciler için ayrıca il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girer. 15–22 Ağustos tarihleri arasında bu komisyonlar aracılığıyla kalan öğrenciler uygun okullara yerleştirilir.