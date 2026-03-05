Haberler

Hiç düşünmeden kurt sürüsünün içine daldı

Güncelleme:
Kars'ın Susuz ilçesinde yaşayan Salih Uzgur, evinin bahçesine giren kurt sürüsünü kürekle kovaladı. Bahçede bulunan köpeklerin huysuzlaşması üzerine durumu fark eden Uzgur, kurt sürüsünün ahıra yaklaştığını görünce eline aldığı kürekle kurtları kovalamaya başladı. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan Salih Uzgur ahırda çalıştığı sırada kurt sürüsü evinin bahçesine girdi. Bahçede bulunan köpeklerin huysuzluğundan şüphelenen Uzgur, ahırdan dışarı çıktı.

KURT SÜRÜSÜ AHIRA YAKLAŞINCA KÜREKLE KOVALADI

Kurt sürüsünün ahıra yaklaştığını gören Uzgur, eline aldığı kürekle kurt sürüsünü kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların bahçede bulunan köpeklere saldırması, köpeklerin sağa sola koşması ve Salih Uzgur'un elinde kürekle kurtları kovalaması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
