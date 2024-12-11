HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu?

HGS uygulamasına siber saldırı mı gerçekleşti ve HGS neden hacklendi soruları merak ediliyor. HGS uygulamasından bildirim geliyor mu ve HGS uygulaması neden açılmıyor sorularına birçok kişi yanıt arıyor. HGS uygulaması hacklendi mi? Detaylar haberimizdedir…

HGS UYGULAMASI HACKLENDİ Mİ?

HGS'nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür içerikli mesaj ve bildirimler gitmeye başladı. Ayrıca kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü. PTT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

PTT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

PTT AŞ, HGS mobil uygulamasına izinsiz müdahale sırasında herhangi veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmadığını bildirdi.

HGS UYGULAMASINA SİBER SALDIRI MI OLDU?

PTT, HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim gerçekleştiği ve bu kapsamda şirketle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletilmesine ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.