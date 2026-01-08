Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda çiçek satarak geçimini sağlayan genç bir kız, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası gündeme oturdu.

GENÇ KIZI FOTOĞRAFLAYIP PAYLAŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı, çiçek satan genç kızın fotoğrafını paylaşarak "Poz ver dedim, kırmadı. Herkes bilir, caddenin en güzel çiçekçisi..." notunu düştü. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar genç kızın güzelliği hakkında çok sayıda yorum yaptı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede etkileşim alan paylaşımın ardından genç kızın kim olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada birçok kişi fotoğrafı tekrar paylaşıp yorumlarda bulundu. Gündem olan görüntülerle birlikte "caddenin en güzel çiçekçisi" ifadeleri dikkat çekti.

İşte gündem olan o çiçekçi;