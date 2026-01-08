Haberler

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Güncelleme:
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda çiçek satan genç kızın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. "Caddenin en güzel çiçekçisi" notuyla yapılan paylaşım kısa sürede viral olurken, genç kız güzelliğiyle gündem oldu.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda çiçek satarak geçimini sağlayan genç bir kız, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası gündeme oturdu.

GENÇ KIZI FOTOĞRAFLAYIP PAYLAŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı, çiçek satan genç kızın fotoğrafını paylaşarak "Poz ver dedim, kırmadı. Herkes bilir, caddenin en güzel çiçekçisi..." notunu düştü. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar genç kızın güzelliği hakkında çok sayıda yorum yaptı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede etkileşim alan paylaşımın ardından genç kızın kim olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada birçok kişi fotoğrafı tekrar paylaşıp yorumlarda bulundu. Gündem olan görüntülerle birlikte "caddenin en güzel çiçekçisi" ifadeleri dikkat çekti.

İşte gündem olan o çiçekçi;

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMengele:

Umarim kariyer yapar kötü yola düsmeden

Haber YorumlarıTheC:

Fiziksel güzelliğinle yola çıkarsan kullanırlar. Sonra yolda kalırsın.

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

yok dayı biz konuşmuyoruz !

Haber YorumlarıDüşünür:

Bagdat caddesinde bu bayan

Haber YorumlarıBARBAROS:

Esmer vatandaşları unutmuştuk bu haber olana kadar.. Kim konuşuyor?

