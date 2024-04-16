Ceviz, sağlık açısından birçok faydası olan bir besindir. Ancak bir de cevizi suya koyup bekletmek ve ardından tüketmek, sağlık üzerinde inanılmaz etkileri olabileceği belirtiliyor. Her derde deva! Cevizi suya koyun ve için; Etkisine inanamayacaksınız... İşte ayrıntılar;

CEVİZİN SUYUNU İÇMEK NE İŞE YARAR?

Ceviz kabuklarının veya iç kısımlarının kaynatılmasıyla elde edilen ceviz suyu, sindirim, kalp ve cilt sağlığına olan faydalarıyla dikkat çeker. Lif içeriği, kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir ve bağırsak hareketlerini düzenleyebilir. Aynı zamanda, içerdiği Omega-3 yağ asitleri, kan lipid profiline olumlu etkiler yaparak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Ceviz suyu, antioksidanlar açısından zengin bir içecektir, bu da cilt sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, C vitamini gibi bağışıklık sistemini destekleyen besin maddeleri içerir, bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı direncin artmasına katkıda bulunabilir.

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ceviz suyunu evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte ceviz suyunun basit bir şekilde nasıl yapıldığı: