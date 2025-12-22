6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

İş insanı Cemal Özgörkey'in yeğeni, 30 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Henüz 6 ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi'nin genç yaşta hayatını kaybetmesi, Özgörkey ailesi başta olmak üzere yakın çevresini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Ailesi tarafından yayımlanan taziye ilanında, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla'mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerine yer verildi.

Leyla Mizrahi'nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

LEYLA MİZRAHİ KİMDİR?

Leyla Mizrahi, İzmir iş dünyasının köklü ailelerinden Özgörkeyler'in genç üyelerindendi. Cemal Özgörkey'in yeğeni ve Özlem Adalı'nın kızı olan Mizrahi, iş dünyasında ve aile yatırımlarında aktif bir rol üstlenmişti.

Kısa süre önce Özgörkey Holding'deki görevlerinden ayrılan Leyla Mizrahi, tüm yatırımlarını Cemal Özgörkey Invest Holding çatısı altında toplamıştı. İş dünyasındaki başarılı adımları ve aile içindeki aktif rolüyle tanınan Mizrahi, genç yaşına rağmen önemli sorumluluklar üstlenmişti.

LEYLA MİZRAHİ KAÇ YAŞINDA?

Leyla Mizrahi, hayatını kaybettiğinde sadece 30 yaşındaydı. Henüz genç yaşta yaşanan bu kayıp, ailede ve yakın çevresinde büyük bir üzüntü yaratmış durumda.