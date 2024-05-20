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Helikopter nerede düştü? İran Cumhurbaşkanı Reisi nasıl, nerede öldü?

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası geçirdi. Helikopter nerede düştü? İran Cumhurbaşkanı Reisi nasıl, nerede öldü? soruları gündeme geliyor. Peki, İran Cumhurbaşkanı öldü mü? İbrahim Reisi yaşıyor mu? Helikopter nerede düştü?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. İran Cumhurbaşkanı Reisi nasıl, nerede öldü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü? İbrahim Reisi yaşıyor mu? Helikopter nerede düştü?

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ ÖLDÜ MÜ?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle saatler süren arama çalışmalarına Akıncı İHA'nın katılmasıyla helikopterin enkazının yeri 15 saatin ardından tespit edilirken, görevlilerin olay yerine intikali sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Helikopter nerede düştü? İran Cumhurbaşkanı Reisi nasıl, nerede öldü?İbrahim Reisi

HELİKOPTER NEREDE DÜŞTÜ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bulunduğu helikopter, Doğu Azerbaycan'da düştü.

Helikopter nerede düştü? İran Cumhurbaşkanı Reisi nasıl, nerede öldü?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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