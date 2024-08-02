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Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Hedefim Sensin filmi nerede ve hangi yıl çekildiği merak edilirken, Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Hedefim Sensin filmi oyuncular kimler ve konusu nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı Hedefim Sensin'in yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü oturuyor. Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin filmin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da gerçekleşmiştir.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

HEDEFİM SENSİN FİLMİ OYUNCULARI

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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