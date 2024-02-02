Günlerdir ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nin dansıyla konuşulan İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Öte yandan ortalığı kasıp kavuran Dilber'in dansının tam hali de izleyiciyle buluştu. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir? Dilber dansı ne? Detaylar haberimizde...

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.

İNCİ TANELERİ DİLBER KİMDİR?

Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı, tanıtıma damga vurmuş ve çok konuşulmuştu. Dans sahnesinin tamamı izleyici ile buluştu.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zahir ve arkadaşları tarafından hırpalanan Azem bu işin peşini bırakmaz. Bu husumet Dilber ile Azem'i tehlikeye atmıştır. Azem yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken Kuyucak Mahallesi'nde de tüm mahalleli gibi Cihan da yaşanacak gelişmelere hazırlanıyordur. Özel ders vererek hayatına devam etmeye çalışan Azem, her fırsatta çocuklarına dair bir ipucu peşindedir.