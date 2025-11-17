Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya'nın hayatı ve kariyerine dair bilinmeyen detaylar merak konusu oldu. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüyen Kaya, hangi sürpriz projelerde yer aldı, kariyerinde hangi dönüm noktaları yaşandı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında sizleri bekliyor.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 doğumlu Türk oyuncudur. Sanatla ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış, 4,5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri alarak sahne sanatlarına yönelmiştir. Eğitim hayatı boyunca tiyatro ve sahne performanslarıyla ilgilenmiş, lisede tiyatro kolunda ve okul korosunda aktif rol almıştır.

İlk profesyonel deneyimlerinden biri, Cola Turka reklam yüzü olmasıdır. Daha sonra dizi ve sinema projelerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Kendisi çok yönlü bir sanatçıdır ve oyunculuk eğitimlerini Ekol Drama'da Ayla Algan'dan, Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan almıştır. Ayrıca İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini konuşabilmektedir.

HAZAL KAYA KAÇ YAŞINDA?

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 35 yaşındadır.

HAZAL KAYA NERELİ?

Hazal Kaya, İstanbul doğumludur ve hayatının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirmiştir. Annesi ve babası avukat olan Kaya, İstanbul'un Balat semtinde büyümüştür.

HAZAL KAYA'NIN KARİYERİ

Hazal Kaya'nın oyunculuk kariyeri, 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak başlamıştır. İlk başrol deneyimi ise 2007 yılında lise çağında oynadığı Genco dizisiyle olmuştur. En geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan projelerden biri, Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteridir. Sinema alanında ilk filmi ise 2011 yapımı Çalgı Çengidir.

2011 yılında Show TV'de başlayan Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Kaya, Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Aynı yıl, Ay Büyürken Uyuyamam ve Bu Son Olsun sinema filmlerinde başrol oynamıştır. 2012-2013 sezonunda ATV'de yayımlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 dizisinde Emine karakterini canlandırmıştır. Ardından İtirazım Var filminde Zeynep Bulut rolünü üstlenmiştir.

2014 yılında uluslararası düzeyde ichaps tarafından "dünyanın en etkili isimleri" arasında gösterilmiş, sanatçılar kategorisinde mükemmelik madalyası almıştır. 2015 yılında TV8'de yayımlanan Maral: En Güzel Hikayem dizisinde başrol oynamış ve Maral Erdem karakterini canlandırmıştır. Son olarak, MED Yapım tarafından yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Filiz karakteriyle ekranlara dönmüş ve Fox TV'de her Perşembe yayınlanan bu dizide geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Hazal Kaya, genç yaşına rağmen hem dizi hem sinema projelerinde başarılı bir kariyer inşa etmiş, çok yönlü oyunculuğu ve eğitimli sahne geçmişi ile Türkiye'nin en sevilen ve saygı duyulan sanatçılarından biri haline gelmiştir.