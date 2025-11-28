Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Gendelova ve Gölyazı mahalleleri arasında geçen ay yaşanan olayda, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (VEDAŞ) ait bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu yere düşen enerji hattı çok sayıda yaban hayvanının ölümüne neden oldu.

CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Bölgede hayvancılık yapan Erkan Kızıltaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, devrilen ağaç direğe bağlı hat boyunca tilki ve yaban domuzu gibi birçok hayvanın cansız bedenleri görüldü. Hayvanların su ya da yiyecek ararken düşen kabloya temas ettikleri değerlendiriliyor.

"AĞAÇ DİREKLER YENİLENMELİ"

İHA'ya konuşan Erkan Kızıltaş, fırtına nedeniyle devrilen direğin elektrik hattını yere çektiğini ve 6 tilki, 3 yaban domuzu ve 1 karganın akıma kapılarak telef olduğunu belirtti. Kızıltaş, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için bölgedeki eski ağaç direklerin VEDAŞ tarafından yenilenmesi gerektiğini vurguladı.