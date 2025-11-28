Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Van'ın Tuşba ilçesinde devrilen elektrik direğinden sarkan enerji hattına temas eden tilki ve yaban domuzu gibi çok sayıda hayvan akıma kapılarak telef oldu. Olayı görüntüleyen besici, benzer kazaların önlenmesi için VEDAŞ'ın bölgedeki ağaç direkleri yenilemesi çağrısında bulundu.
- Van'ın Tuşba ilçesinde devrilen bir elektrik direği nedeniyle düşen enerji hattı 6 tilki, 3 yaban domuzu ve 1 karga ölümüne yol açtı.
- Elektrik direği Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (VEDAŞ) aitti.
- Hayvanların su veya yiyecek ararken düşen kabloya temas ettiği değerlendiriliyor.
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Gendelova ve Gölyazı mahalleleri arasında geçen ay yaşanan olayda, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (VEDAŞ) ait bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu yere düşen enerji hattı çok sayıda yaban hayvanının ölümüne neden oldu.
CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI
Bölgede hayvancılık yapan Erkan Kızıltaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, devrilen ağaç direğe bağlı hat boyunca tilki ve yaban domuzu gibi birçok hayvanın cansız bedenleri görüldü. Hayvanların su ya da yiyecek ararken düşen kabloya temas ettikleri değerlendiriliyor.
"AĞAÇ DİREKLER YENİLENMELİ"
İHA'ya konuşan Erkan Kızıltaş, fırtına nedeniyle devrilen direğin elektrik hattını yere çektiğini ve 6 tilki, 3 yaban domuzu ve 1 karganın akıma kapılarak telef olduğunu belirtti. Kızıltaş, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için bölgedeki eski ağaç direklerin VEDAŞ tarafından yenilenmesi gerektiğini vurguladı.