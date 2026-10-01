Haysiyet’in Yıldız’ı Smart Sahne’ye Çıktı: Yıldız Kadar Saf Değilim Bende Güven 0’dan 100’e Kademeli İlerler

DİSİPLİNLİ HAZIRLIK DÖNEMİ

D-Smart ve Dream Türk ekranlarında yayınlanan Smart Sahne’nin bu haftaki konuğu, Aybüke Yılmaz oldu. Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, Haysiyet dizisi için aylarca süren disiplinli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sete çıkmadan önce uzun ve detaylı bir ön çalışma yaptıklarını söyledi.

ORTAK NOKTAMIZ MERHAMET

Aybüke Yılmaz, Yıldız ile en büyük ortak noktasını merhamet olarak tanımlayarak “Kendimi yüzde 100 tanıyorum diyemem ama yüzde 95 tanıdığımı söyleyebilirim. Yıldız ile en büyük ortak noktamız ise merhametli olmamız. Yüzde 100 örtüştüğümüz tarafımızın bu olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLE KENDİME GÜVENİRİM

Yıldız ile kişiliği arasında belirgin farklar olduğunu söyleyen Yılmaz, Hayata bakış açımız, sevdiğimiz şeyler ve olaylara verdiğimiz tepkiler uyuşmuyor. Özel hayatımda Yıldız kadar saf değilim. Fakat bende güven sıfırdan yüze doğru kademeli bir şekilde ilerler. Öncelikle kendime güvenirim.” dedi.

SAF OLMA YILDIZ

Başarılı oyuncu, Haysiyet dizisinin izleyicide karşılık bulmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek sosyal medyadan “Öyle yapma Yıldız”, “Bu kadar saf olma Yıldız, seni aldatıyor.” gibi mesajlar aldığını anlattı. İzleyicinin reaksiyonlarının değerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Karakterin seyircide böyle bir karşılık bulması ve insanların hikâyeye dahil olması bizim için çok değerli.” değerlendirmesini yaptı.

AYBÜKE, YARIŞ SEVER ÇIKTI

Takip etmekten en fazla keyif aldığı sporlardan birinin at yarışları olduğunu söyleyen Aybüke Yılmaz, “Gazi Koşusu benim için çok kıymetli. Yarışların atmosferini ve o geleneği çok seviyorum. 99. ve 100. Gazi Koşusu’nu da yerinde, o heyecanlı atmosferde takip ettim.” dedi.

AL PACINO HAYRANLIĞI

Yılmaz, ünlü oyuncu Al Pacino’ya hayranlığını dile getirirken “Yabancı karakterlerden Harley Quinn’i oynamayı çok isterdim, oyunculuk açısından çok eğlenceli ve farklı bir karakter. Türk yapımlarından ise Aşk-ı Memnu’yu çok beğeniyorum. O projede yer alma fırsatım olsaydı, oyunculuk açısından çok güçlü ve katmanlı bir karakter olan Bihter’i canlandırmak isterdim.” diyerek sözlerini tamamladı.

SMART SAHNE EKRANLARDA

D-Smart Spor ve Dream Türk’ün ortak yapımı “Smart Sahne”, Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sunumuyla her Salı 21.30’da Spor Smart, her Çarşamba 20.00’de Dream Türk ekranlarında izleyiciyle buluşacak.