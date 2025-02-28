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Hayri Erenay kimdir? Yeni Gümüşhane müftüsü Hayri Erenay kimdir?

Hayri Erenay kimdir? Yeni Gümüşhane müftüsü Hayri Erenay kimdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre yeni müftü atamaları yapıldı. Peki, Hayri Erenay kimdir? Yeni Gümüşhane müftüsü Hayri Erenay kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Hayri Erenay kimdir? Hayri Erenay kimdir? Yeni Gümüşhane müftüsü Hayri Erenay kimdir?

GÜMÜŞHANE MÜFTÜSÜ ATAMA KARARNAMESİ

Hayri Erenay kimdir? Yeni Gümüşhane müftüsü Hayri Erenay kimdir?


YENİ GÜMÜŞHANE MÜFTÜSÜ HAYRİ ERENAY KİMDİR?

1966 yılında Mersin İli Erdemli İlçesi Çiftepınar Köyünde dünyaya geldi.

İlkokulu Köyünde bitirdikten sonra 1984 yılında Mersin İmam-Hatip Lisesini tamamlayarak aynı yıl Marmara İlahiyat Fakültesini kazanıp kaydını yaptırdı. İlahiyat Fakültesinde eğitimi devam ederken Fatih Çollak hocadan tashihi huruf ve kıraat dersleri aldı. Aynı zamanda İbrahim Cücük, Mehmed Erdoğan ve Nusrettin Bolelli hocalardan da Arapça, tefsir ve hadis alanlarında medrese usulünde özel dersler aldı.

1989 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Mersin İli Erdemli İlçesi Tozlu Köyünde İmam-Hatip olarak göreve başladı.

1991 yılında Diyarbakır/Silvan ilçesinde kısa dönem olarak vatani görevini ifa etti.

Üç yıl, imam hatiplik yaptıktan sonra girdiği müftülük sınavını derece ile kazanarak 1992 yılının temmuz ayında Sivas İli Doğanşar İlçesinde Müftü olarak ataması yapıldı. Ardından1995-1997 yılları arasında Tokat İli Sulusaray İlçesinde Müftü olarak görev yaptı.1997 yılında Ermenek İlçemize atanan Müftümüz buradaki görevini ifa ettikten sonra 2000 yılında Mersinin Mut ilçesine atanarak ilçemizden ayrılmıştır.

1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tefsir Ana bilim dalında yüksek lisansını tamamlayarak "Bilim Uzmanı" unvanını aldıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tefsir Ana Bilim dalında doktorasını ise 25.07.2018 tarihinde tamamlayıp "Doktor" ünvanını aldı. 2020 yılında "Kur'an'da İtiraf ve Pişmanlık" isimli bir kitabı ve uluslararası hakemli dergilerde iki adet akademik makalesi yayınlanmıştır.

İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Fransızca bilen Erenay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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