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Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları
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Hayırlı cumalar dileklerinizi sevdiklerinize iletebileceğiniz resimli cuma mesajları yayınlandı. Bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı mesajları sizler için derledik.

Cuma gününün gelmesi ile beraber, Müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına ve dostlarına güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları gönderiyor. Ayetli Cuma mesajları neler ve yazılı, anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Yazılı, anlamlı Cuma mesajları! Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Yazılı, anlamlı Cuma mesajları! Detaylar haberimizde...

Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları:

"Cumanın huzuru, kalbinizdeki sevgiyle büyüsün. Hayırlı Cumalar!"

"Rabbim, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun."

"Allah'ın rahmeti ve bereketi hep bizimle olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Her anınızda Allah'ın huzurunu hissedin. Hayırlı Cumalar!"

Resimli Cuma Mesajları:

Resimli "Cumanız mübarek olsun" mesajı, güzel bir cami fotoğrafı veya ay yıldız gibi sembollerle süslenmiş olabilir.

Kalp şeklinde dua eden ellerin görselleriyle birlikte gelen "Cuma gününüz mübarek olsun" mesajları da çok tercih edilir.

Gökkuşağı ve dua eden figürlerin bulunduğu tasarımlar, Cuma gününün manevi yönünü vurgulayan etkili görsellerdir.

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları

Ayetli Cuma Mesajları:

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

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