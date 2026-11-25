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Hayden Panettiere neden öldü, Hayden Panettiere kimdir soruları, oyuncunun ölümünün ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayden Panettiere, 16 Ağustos 2026'da ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Greenville kentinde bulunduğu bir evde hayatını kaybetti. Greenville County Adli Tıp Ofisi, oyuncunun fentanil başta olmak üzere birden fazla ilacın toksik etkisi sonucu kaza eseri aşırı dozdan öldüğünü açıkladı. Çocukluk yıllarından itibaren kamera karşısında olan Panettiere, Heroes, Nashville ve Çığlık serisindeki rolleriyle tanınıyordu.

HAYDEN PANETTIERE NEDEN ÖLDÜ?

Hayden Panettiere, 16 Ağustos 2026 öğleden sonra Greenville'deki evde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan oyuncunun öldüğü belirlendi. Polis, ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını açıkladı. İlk otopsi sonucunda da oyuncunun vücudunda darp izine rastlanmadı.

Greenville County Adli Tıp Ofisi, Eylül ayında açıkladığı raporda Panettiere'nin ölüm nedenini açıkladı. Rapora göre oyuncu; fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol ve ketiapin maddelerinin toksik etkisi sonucu hayatını kaybetti. Adli tıp, ölümün kaza sonucu gerçekleştiğini belirledi.

HAYDEN PANETTIERE KİMDİR?

Hayden Lesley Panettiere, 21 Ağustos 1989'da ABD'nin New York eyaletinde dünyaya geldi. Bebeklik döneminde reklam filmlerinde rol alarak kamera karşısına geçen Panettiere, çocukluk yıllarında One Life to Live ve Guiding Light gibi uzun soluklu dizilerde yer aldı.

Oyuncu, 1998 yapımı animasyon filmi Böcek Hayatı'nda Prenses Dot karakterini seslendirdi. 2000 yılında Titanları Hatırla filmindeki rolüyle Genç Sanatçı Ödülü'nü kazandı.

Panettiere'nin kariyerindeki en büyük çıkış, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Heroes dizisiyle geldi. Dizide ölümsüz amigo kız Claire Bennet'ı canlandıran oyuncu, bu rolüyle Saturn Ödülü kazandı. 2012-2018 yılları arasında yayınlanan Nashville dizisinde country yıldızı Juliette Barnes'ı canlandıran Panettiere, bu rolüyle iki kez Altın Küre'ye aday gösterildi.

Oyuncu, Çığlık 4 filminde canlandırdığı Kirby Reed karakteriyle 2023 yılında Çığlık 6 ile yeniden seriye döndü. Panettiere'nin son filmi, 2026 yapımı Sleepwalker oldu.

HAYDEN PANETTIERE'NİN ÖZEL HAYATI

Hayden Panettiere, eski dünya boks şampiyonu Wladimir Klitschko ile uzun yıllar birlikte oldu. Çiftin 2014 yılında Kaya adında bir kızı dünyaya geldi. Panettiere, 2018 yılında kızının velayetini Klitschko'ya bıraktı.

Oyuncu, kızının doğumunun ardından yaşadığı doğum sonrası depresyonu kamuoyuyla açıkça paylaştı. Panettiere, yıllar içinde bağımlılıkla mücadelesini ve tedavi süreçlerini de anlattı. Oyuncunun küçük kardeşi Jansen Panettiere, Şubat 2023'te 28 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Panettiere, Mayıs 2026'da This Is Me: A Reckoning adlı anı kitabını yayımlamıştı.