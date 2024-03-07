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Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, nereli?

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Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız'ın biyografisi merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Beyoğlu Belediye Başkan adayı ise Haydar Ali Yıldız oldu. Vatandaşlar, Haydar Ali Yıldız'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu BelediyeHaydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayıHaydar Ali Yıldız kaç yaşında, nereli?

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

  • 1971 Yılında Rize' nin Güneysu ilçesinde doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılından bu yana kendime ait büroda serbest avukatlık yapmakta.
  • Beyoğlu, Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Teşkilat Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 ve 28 Mart 2004 seçimlerinde Seçim Koordinasyon (SKM) Başkanlığı görevini ifa etti. Temmuz 2004 yılından itibaren Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini ifa etti. 26 Haziran 2009 tarihinde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı- İl Seçim İşleri Başkanlığı görevine getirildi.
  • 27 Mayıs 2012 Kongre Sonrasında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak atandı. 29 Mart 2009 yerel ile 12 Eylül 2010 ve 12 Haziran 2011, 30 Mart 2014 yerel ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini ifa etti.
  • Haydar Ali Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Olmuştur.

Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, nereli?Haydar Ali Yıldız

Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, nereli?Haydar Ali Yıldız

Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, nereli?Haydar Ali Yıldız

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Haydar Ali Yıldız AK Parti Beyoğlu Gündem Yaşam Politika Haberler

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