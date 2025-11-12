Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun eşi kimdir? Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun eşi kaç aylık hamile?

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun son görevi sırasında yaşanan trajik olay, Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki Uslu'nun geride bıraktığı ailesi hakkında neler biliniyor ve şehit pilotun eşinin durumu ne? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞEHİT SERDAR USLU KİMDİR?

Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğmuştur. Lise eğitimini Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmıştır. Uzun yıllar boyunca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmış olan Uslu, görev hayatı boyunca birçok kritik uçuşta yer almış, tecrübeli ve güvenilir pilotlardan biri olarak tanınmıştır. Son görevinde Azerbaycan'da bulunan askeri personelin Türkiye'ye dönüşü sırasında C-130 tipi kargo uçağında bulunmuş ve uçak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünde şehit olmuştur. Şehadet haberi, Bursa Yenişehir'deki ailesine ulaşmıştır.

ŞEHİT SERDAR USLU'NUN EŞİ HAMİLE Mİ?

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu hamiledir. Kazanın ardından ortaya çıkan bilgiler, çiftin dört ay sonra bebeklerini kucaklarına alacaklarını göstermektedir. Bu durum, ailenin yaşadığı acıyı daha da derinleştirmiştir.

ŞEHİT SERDAR USLU'NUN EŞİ KAÇ AYLIK HAMİLE?

Şehit Serdar Uslu'nun eşi, kazanın meydana geldiği tarihte yaklaşık 5 aylık hamileydi. Çiftin dört ay sonra bebeğini dünyaya getirmesi bekleniyordu.

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ: