KAYSERİ HAVA DURUMU: 11 Şubat Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Kayseri'de de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri'de kar yağacak mı? İşte, detaylar…

KAYSERİ BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

11 Şubat Salı günü Kayseri'de soğuk hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklığın -6°C, en yüksek sıcaklığın ise 3°C olması bekleniyor. Meteoroloji raporlarına göre, şehirde kar yağışı bekleniyor ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak ve gece saatlerinde don ile buzlanma riski oluşabilecek. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kayseri hava durumu