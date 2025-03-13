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HAVA DURUMU İZMİR 14 MART: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

HAVA DURUMU İZMİR 14 MART: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, İzmir'de de sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 14 Mart 2025 Cuma günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, İzmir için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 14 Mart 2025 Cuma günü İzmir'de hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 14 Mart 2025 Cuma günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 14 Mart 2025 Cuma günü İzmir'de hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 26°C, gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 13°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif esmesi tahmin edilirken, gün boyunca hava koşullarının genel olarak sakin ve bahar havasında geçeceği öngörülüyor.

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İZMİR 14 MART: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriİzmir hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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