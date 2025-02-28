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HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 1 Mart Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu!

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 1 Mart Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu!
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 1 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 1 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 1 Mart Cumartesigünü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 1 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur geçişleri görülmesi beklenirken, gün içinde bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların en düşük 4°C, en yüksek 10°C seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde nem oranının %74 ile %95 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 4 ila 9 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 1 Mart Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu!İstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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