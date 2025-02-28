HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 1 Mart Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 1 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 1 Mart Cumartesigünü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 1 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur geçişleri görülmesi beklenirken, gün içinde bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların en düşük 4°C, en yüksek 10°C seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde nem oranının %74 ile %95 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 4 ila 9 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu