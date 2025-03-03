HAVA DURUMU ESKİŞEHİR: 3 Mart Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de de yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 3 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

ESKİŞEHİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de yağışlı ve bulutlu bir hava etkili olacak. Gün boyunca gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklarla yağmur ve karla karışık yağışların görüleceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük -1°C, en yüksek ise 6°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranının gün içinde %84 civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte yaklaşık 5 km hızla esmesi öngörülüyor.

ESKİŞEHİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Eskişehir hava durumu