Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi!

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HATİCE KİMDİR?

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha ağır basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlaştığı kanısına vardıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı.

1999-2003:

2 Temmuz 1999 yılında prestij müzik ile Vol. 1 isimli albümü piyasaya sürdü. Bu albümde "Fidayda" büyük bir başarıya ulaştı. Çıt Çıt ve Şeker Oğlan gibi parçalar oldukça hit oldu. Bu albüm ile Kral TV müzik ödüllerinde aday oldu, ödülü Hilal Cebeci kazanmasına rağmen yıllar sonra bu ödül yine de Hatice'ye verildi. Albüm yıl sonuna kadar 500.000 tiraj elde etmiştir.

2000 yılında Vol. 2 isimli albümü piyasaya sundu ve "Farfara", "Lorke" ve "Kezban Yenge" oldukça hit oldu. 2002 yılında Mod Müzik ile bir anlaşma imzaladı ve Vol. 3 isimli albümü çıkarttı. Bu albümde "Dilala" ve "Hoppala" isimli şarkılar oldukça popüler oldu. 2002 yılının sonunda bir programda eşi Güney ile bir albüm çıkartacağını ve tarzını fantezi olarak değiştireceğini söyledi ancak eşi lösemi hastasıydı ve 4 Eylül 2003 yılında öldü. Bunun üzerine Hatice yaklaşık 2 sene boyunca ortadan kayboldu.

2005-2007: Bitaneme ve Canımın Ötesi

Kocası öldükten sonra ortadan kaybolan Hatice 27 Ocak 2005 yılında kocasına yazdığı şarkıları piyasa sürdü. 12 şarkılık albümde Güldür Yüzümü ve Bir Kızıl Gonca şarkılarının cover'ları da var. Doyamıyorum, Dönmemen Gerek, Hani Gitmeyecektin, Nazar Değmesin, Haram Geceler gibi şarkılar Hatice'yi, kariyerindeki en yüksek zirveye ulaştırdı. Yılın en çok satan 28. albümü olup altın sertifika aldı.

2006 yılında Canımın Ötesi isimli albümü piyasaya sürdü ve Eller Yansın gibi şarkılar zirveye oturdu ancak öbür albümü kadar ses getirmedi. Yıl sonunda en çok satan 52. albüm olarak ilan edildi. Bu albüm Hatice'nin Mod Müzik ile yayımladığı son albümdür.

2008-2011 Tenin Tenime ve Pardon

Bonus Müzik ile anlaşan şarkıcı, Eylül 2008'de Tenin Tenime isimli albümü piyasa sürdü. Hakketmişim, Sevmiyor muyum Seni, Ne Olur ve Sensizlik parçaları popüler oldu. Albümün şarkılarının sekizi Hatice, biri Ramiz Özbay ve biri Serkan Kaya tarafından yazıldı.

2010 yılında Pardon isimli albümü piyasa sürdü.

2012-günümüz: Çok Uzadı Bu Ayrılık ve single'lar

Sultan Prodüksiyon ile anlaşan Hatice, 2012 yılının Aralık ayında Çok Uzadı Bu Ayrılık isimli albümü piyasaya sundu ve Ayrılık isimli şarkıya klip çekildi, ancak albüm çok başarılı olamadı. 2014 yılında Sarmaş Dolaş, 2016 yılında Kuşkulanma adlı teklileri yayımladı. 2017'de Hüzünleri Sattım isimli şarkıyı yayımladı.

2019 yılında podyumda yürürken kalçasını açması ile gündeme geldi ve eleştirilere karşı "kocam öldükten sonra kafayı yedim" diyerek kendisini savundu. Aynı yılda Dert Olsun adlı tekliyi yayımladı.

Diskografi

Hatice, Vol. 1 - 1999

Hatice, Vol. 2 - 2000

Hatice Vol. 3 - 2002

Bitaneme - 2005

Canımın Ötesi - 2006

Tenin Tenime - 2008

Pardon - 2010

Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

Derleme Albümleri

3'te 3 (2004)

Süper Oyun Havaları (VCD) (2004)

Anonim Türküler (2004)

Teklileri