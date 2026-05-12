Hatay’da inşaatta çalışan işçi düşerek yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi’nde meydana gelen iş kazası paniğe neden oldu. Bir inşaatta çalışan işçi, sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan işçi için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

İNŞAATTA DENGESİNİ KAYBEDEN İŞÇİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre olay, Çaylı Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta sıva yaptığı öğrenilen işçi, çalışma sırasında dengesini kaybederek sert şekilde zemine düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

İş kazasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nasıl meydana geldiği ve iş güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığıyla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise inşaatlarda iş güvenliği tedbirlerinin önemine dikkat çekerek benzer olayların yaşanmaması için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

