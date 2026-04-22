Hatay’da “Güvenli okul güvenli gelecek” için dev koordinasyon

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen “Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi” Tanıtım ve Koordinasyon Toplantısı, il genelinden geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katılırken, çocukların güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için atılacak adımlar detaylı şekilde değerlendirildi. Programda, okul güvenliğinin sadece eğitim değil, toplumsal huzur açısından da kritik bir konu olduğu vurgulandı.

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Toplantıda, güvenli okul ortamlarının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir yol haritası ortaya kondu. Erken tespit ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi, psikososyal destek süreçlerinin artırılması ve aile yapısının desteklenmesi öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca okul çevrelerinde güvenli alanların oluşturulması ve dijital bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

GENÇLER İÇİN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GELECEK HEDEFİ

Toplantıda gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve spora, sanata yönlendirilmesi için yeni sosyal alanların oluşturulması gerektiği vurgulandı. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın da katkı sunduğu programda, kurumlar arası iş birliğinin önemi ön plana çıktı. Yerel yönetimler, çocukların güvenli bir geleceğe adım atması için projeye tam destek verdiklerini açıkladı.

Haber: Hüseyin Zorkun