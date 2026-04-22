Hatay heyetinden KKTC’ye kritik ziyaret

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulundu. Heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı makamında ziyaret ederek iki bölge arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK PROJELER GÜNDEMDEYDİ

Ziyarete ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Başkan Yardımcısı Serdar Şahutoğlu, Genel Sekreter Ali Mullaoğlu ile yönetim ve meclis üyeleri katıldı. Görüşmede, Hatay ile KKTC arasında ticari ilişkilerin artırılması, yatırım fırsatları ve ortak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

KARŞILIKLI İYİ NİYET VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede ATSO heyeti, Cumhurbaşkanı Erhürman’a nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretin, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlaması beklenirken, karşılıklı iş birliği mesajları ön plana çıktı.

Haber: Hüseyin Zorkun