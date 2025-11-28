Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

Dörtyol Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalara, Zabıta Müdürü Ali Avan başkanlığındaki ekipler tarafından pastaneler ile işlenmiş gıda satışı yapılan işletmelerde ağırlık verildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

BAZI İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.

SON KULLANMA TARİHİ 3 YIL GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Zabıta ekiplerinin Levent Börek'te gerçekleştirdiği denetim esnasında son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda bulundurulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi. İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan; "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.