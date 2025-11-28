Haberler

Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda üretimi yapan Levent Börek isimli işletmede son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depoda tutulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü duruma tepki gösterdi.

  • Dörtyol Belediyesi denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
  • Levent Börek işletmesinde son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş dondurulmuş ürün bulundu.
  • Ruhsatsız faaliyet yürüten bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için süre tanındı.

Dörtyol Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalara, Zabıta Müdürü Ali Avan başkanlığındaki ekipler tarafından pastaneler ile işlenmiş gıda satışı yapılan işletmelerde ağırlık verildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

BAZI İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.

SON KULLANMA TARİHİ 3 YIL GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Zabıta ekiplerinin Levent Börek'te gerçekleştirdiği denetim esnasında son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda bulundurulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi. İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan; "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
500

Türkiye yüzyılında gıda işletmelerinde asgari ücrete köle gibi çalışan birinden sağlık kalite temizlik hijyen itina özen beklemeyin bu paraya bunu siz bile yapmazsınız millette para yok işletmeler ucuza ürün satmak için kalitesiz çürük çarık malzeme kullanıyor kaliteyi ucuza almanız mümkün değil. tarım ürünleri yüksek oranda tarım ilacı içeriyor denetleyen denetleyip açıklayan yok asıl tehlike tarımsal ürünlerde bunama alzehaimer diğer hastalıklar, kanser ondan artıyor

