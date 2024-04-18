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Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

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Hastane randevusu alıp gitmeyen vatandaşların durumu tartışma konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? İşte detaylar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu alıp gitmeyen vatandaşlara yönelik yeni tedbirlerin devreye alınacağını duyurdu. Buna göre, randevusuna gitmeyenlerin aynı bölümden 15 gün içinde yeni randevu alamayacağını belirtti. İki kez üst üste randevuya gitmeyenlerin ise tüm branşlarda 15 gün boyunca randevu alamayacağının altını çizdi. Peki, hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

HASTANE RANDEVUSUNA GİTMEYENLER CEZA ALACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için alınacak yeni tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yakında devreye girecek yöntemle ikinci kez randevusuna gelmeyenlere tüm branşlarda 15 gün randevu verilmeyeceğini duyurdu. Bu önlemle hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor.

Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunları olduğunu belirterek, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ KEZ RANDEVUYA GELMEYENLERE 15 GÜN TÜM BRANŞLAR KAPANACAK"

Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için "randevuma geleceğim" onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre %20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz."

Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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