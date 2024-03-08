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Hasan Mutlu kimdir? CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli? Hasan Mutlu, CHP'nin İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olarak dikkat çekiyor. Ancak halk arasında Hasan Mutlu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda meraklar bulunmaktadır.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı ise Hasan Mutlu oldu. Hasan Mutlu kimdir? Hasan mutlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, 22 Haziran 1961'de Safranbolu, Karabük'te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Fatih'te tamamladıktan sonra, lise eğitimine İstanbul Vefa Lisesi'nde devam etmiştir. Ardından, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1984 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet veren Hasan Mutlu, özellikle bu alanda önemli bir tecrübeye sahiptir.

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığı görevinde bulunmuş ve aynı yıl Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kurucu Başkanlığı'nı üstlenmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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