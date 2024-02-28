Hasan Levent Çöphüseyinoğlu kimdir? CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Çorum Belediye Başkan adayı ise Hasan Levent Çöphüseyinoğlu oldu. Hasan Levent Çöphüseyinoğlu kimdir? Hasan Levent Çöphüseyinoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU KİMDİR?

Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çorum Belediye Başkanı adayıdır. Daha önce CHP'nin Belediye Meclis Üyeliği yapmış ve 2023 Mayıs seçimlerinde Çorum Milletvekili aday adayı olmuştur. Aynı zamanda Mimarlar Odası'nın Çorum İl Temsilciliği görevini yürütmüş ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde de görev almıştır. Geçmişte Oda Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.