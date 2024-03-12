Hasan Harmankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Tire Belediye Başkan adayı Hasan Harmankaya kaç yaşında, nereli?
Hasan Harmankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Tire Belediye Başkan adayı Hasan Harmankaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin İzmir-Tire Belediye Başkan adayı olan Hasan Harmankaya merak ediliyor. Harmankaya'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler hakkında detaylar bu haberimizde yer alıyor.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Tire Belediye Başakn adayı Hasan Harmankaya oldu. Peki, Hasan Harmankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Tire Belediye Başkan adayı Hasan Harmankaya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
HASAN HARMANKAYA KİMDİR?
Hasan Harmankaya, Yeniden Refah Partisi İzmir- Tire Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.