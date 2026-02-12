Haberler

Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı
Güncelleme:
Komedyen Hasan Can Kaya hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Soruşturma Kaya'nın "Konuşanlar" programındaki bir diyalogu nedeniyle başlatılmıştı.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Can Kaya hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
  • Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programında bir konuğa yönelik 'Hz. İsa EYT'den yararlansaymış' ifadesini kullandı.
  • Hasan Can Kaya, söz konusu ifade nedeniyle sosyal medyada özür mesajı yayımladı.

Komedyen Hasan Can Kaya hakkında, "Konuşanlar" programında bir konuğa yönelik "Hz. İsa EYT'den yararlansaymış" ifadesini kullanması nedeniyle 17 Kasım 2025'te ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

KASTININ OLMADIĞINI BELİRTTİ

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Hasan Can Kaya ifadesinde; sözlerin spontane geliştiğini, dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının bulunmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve yanlış anlaşılma üzerine özür mesajı yayımladığını belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonucunda "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLAMIŞTI

Hasan Can Kaya görüntüler sosyal medyada gündem olunca açıklama yayımlamıştı. Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: İki yıl önce Konuşanlar'a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa'ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim.

