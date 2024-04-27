Cem Yılmaz, bir gösterisinde Gebze'den gelen seyirciler için " Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" diye espri yapmıştı ve ardından Hasan Can Kaya'nın konuşma tarzını taklit etmişti. Bu yorumlarına cevap olarak, Hasan Can Kaya da sert bir gönderme yaptı. Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz'a ne dedi? Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz' a sert gönderme! İşte ayrıntılar...

HASAN CAN KAYA, CEM YILMAZ'A NE DEDİ?

Komedyen Cem Yılmaz, kapalı gişe bir stand-up gösterisinde, "Konuşanlar" programı ve komedyen Hasan Can Kaya'ya gönderme yapan espriler yapmıştı.

Cem Yılmaz, seyircilerin "Gebze'den geldik" demesi üzerine esprili bir şekilde "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedi.

Sonrasında, Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına gönderme yaparak, "O böyle konuşuyor ya, 'naber ak, iyi sen ak', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diye espri yaptı ve meslektaşına göndermede bulundu.

Hasan Can Kaya, kendisine yöneltilen soruya cevap verirken, Cem Yılmaz'ın kendisi hakkındaki ifadelerini izlediğini belirterek şu sözleri söyledi: "Çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış, yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış... Yine de çabasını olumlu buldum. Çalışmalarını taktir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum, seyircinin en çok izlediği işleri onun da izlemesini taktir ettim."