Hasan Bitmez son durumu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Hasan Bitmez öldü mü? SON DAKİKA! Hasan Bitmez neden öldü, ölüm sebebi ne? İşte detaylar...

Hasan Bitmez öldü mü? SON DAKİKA! Hasan Bitmez neden öldü, ölüm sebebi ne?

2 gün önce Meclis kürsüsünde konuşma yaparken aniden fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yere yığılmıştı. Hasan Bitmez sağlık durumu merak konusu oldu. Arama motorlarında Hasan Bitmez son durumu sorgulatılıyor. Peki, Hasan Bitmez öldü mü? SON DAKİKA! Hasan Bitmez neden öldü, ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

HASAN BİTMEZ ÖLDÜ MÜ?

Meclis kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 2 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Ölmez, yoğun bakımda tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Hakk'a yürümüştür. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

HASAN BİTMEZ NEDEN ÖLDÜ?

2 gün önce Meclis kürsüsünde konuşma yaparken aniden fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybetti. 2 gündür yoğun bakımda tutulan Bitmez, yaşamını yitirdi.