İş insanı Harun Tan magazin gündemine gelen haberlerden sonra merak konusu oldu. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Harun Tan kimdir? Harun Tan kaç yaşında, nereli? Harun Tan biyografisi! detaylar haberimizde...

HARUN TAN KİMDİR?

Tam adı Nuri Harun Tan olan iş adamı Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Terazi burcu olan Harun Tan, YKM Mağazaları kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur. İş dünyasında önde gelen iş adamları arasındadır. Sporcu yanı ile tanınan Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimi gördü. İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak çalışma hayatına devam ediyor ve yoga eğitmenliği yapıyor. Harun Tan, eski manken Ebru Şallı ile yaptığı evlilik sayesinde magazin dünyasında tanındı. 2002 yılında Ebru Şallı ile yaptığı evlilikten Beren ve Pars adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift, 2013 yılında evliliklerini noktaladı.