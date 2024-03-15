Harun Şahin kimdir? MHP Maraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin kaç yaşında, nereli?
MHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Harun Şahin kimdir? MHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin kaç yaşında, nereli?
Harun Şahin kimdir? MHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Harun Şahin kimdir? MHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin nereli? Detaylar haberimizdedir…
HARUN ŞAHİN KİMDİR?
Harun Şahin, 1980 yılında Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul eğitimini büyüdüğü ilçe olan Ekinözü'nde tamamlamıştır. Lise eğitimini Elbistan Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur.
Harun Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.