Hapis cezası alan Fatih Altaylı'dan 'boş koltuk' kararı

Youtube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılandığı dönemde cezaevinden mektuplar göndererek yayınlarını sürdüren Altaylı, ekim ayının başında görülen ilk duruşmanın ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek programlarına ara verdiğini duyurmuştu.

ALTAYLI'NIN YAYINLARI DEVAM EDECEK

Onlar TV ekranlarında konuşan gazeteci Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına yeniden başlama kararı aldığını açıkladı. Aydın, "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra, belki bir gün belki birkaç gün içinde sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca Altaylı'nın yokluğunda sürdürülen "boş koltuk" konseptinin devam edeceğini, cezaevinden gönderdiği mektupların aynı şekilde ekrana taşınacağını belirtti.