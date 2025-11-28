Haberler

Hapis cezası alan Fatih Altaylı'dan "boş koltuk" kararı

Güncelleme:
"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı, ekim ayında sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği YouTube yayınlarına dönme kararı aldı. Altaylı'nın cezaevinden gönderdiği mektuplar "boş koltuk" karşısında okunmaya devam edecek.

  • Fatih Altaylı, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Fatih Altaylı'nın YouTube yayınlarına yeniden başlama kararı aldığı açıklandı.
  • Fatih Altaylı'nın yokluğunda 'boş koltuk' konsepti ve cezaevinden gönderdiği mektupların ekrana taşınması devam edecek.

Youtube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılandığı dönemde cezaevinden mektuplar göndererek yayınlarını sürdüren Altaylı, ekim ayının başında görülen ilk duruşmanın ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek programlarına ara verdiğini duyurmuştu.

ALTAYLI'NIN YAYINLARI DEVAM EDECEK

Onlar TV ekranlarında konuşan gazeteci Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına yeniden başlama kararı aldığını açıkladı. Aydın, "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra, belki bir gün belki birkaç gün içinde sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca Altaylı'nın yokluğunda sürdürülen "boş koltuk" konseptinin devam edeceğini, cezaevinden gönderdiği mektupların aynı şekilde ekrana taşınacağını belirtti.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosmansimsek52:

baska mahkumlara saglanmayan haklar altay li gibi ve gibilere neden saglaniyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZinnur Arnasli:

Bir kamera ve bir tropoda yenileceksiniz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
