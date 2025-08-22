Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?

Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcakkanlı hayvan kavramı, hem eğitimde hem de bilgi yarışmalarında sıkça karşılaştığımız önemli bir biyolojik terimdir. Peki, "Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?" sorusunun cevabı ne olabilir? Özellikle "Kim Milyoner Olmak İster?" gibi bilgi yarışmalarında bu tür sorular izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Sıcakkanlı hayvan terimini doğru anlamak, bu soruya doğru yanıt verebilmek için oldukça önemlidir. Canlılar dünyasında sıcakkanlı hayvan ile soğukkanlı hayvan ayrımı, temel bir biyoloji bilgisini ifade eder. Kuşlar ve memeliler, vücut sıcaklıklarını sabit tutabildikleri için sıcakkanlı hayvan grubuna girer. Ancak birçok kişi, günlük yaşamda bu terimi karıştırabiliyor ve doğru cevapları bulmakta zorlanabiliyor. Peki, Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir? İşte cevabı...

HANGİSİ SICAKKANLI BİR HAYVAN DEĞİLDİR?

A) Kral kobra

B) Sultan papağanı

C) İmparator penguen

D) Firavun faresi

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır. Kral kobra, bir sürüngendir ve bu nedenle sıcakkanlı bir hayvan değildir.

Sultan papağanı, İmparator penguen ve Firavun faresi ise sıcakkanlı hayvanlar grubuna girer.

Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk takımları Avrupa'da sıfır çekti

Büyük hüsran! Temsilcilerimiz Avrupa'da sıfır çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.