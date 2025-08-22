Sıcakkanlı hayvan terimini doğru anlamak, bu soruya doğru yanıt verebilmek için oldukça önemlidir. Canlılar dünyasında sıcakkanlı hayvan ile soğukkanlı hayvan ayrımı, temel bir biyoloji bilgisini ifade eder. Kuşlar ve memeliler, vücut sıcaklıklarını sabit tutabildikleri için sıcakkanlı hayvan grubuna girer. Ancak birçok kişi, günlük yaşamda bu terimi karıştırabiliyor ve doğru cevapları bulmakta zorlanabiliyor. Peki, Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir? İşte cevabı...

HANGİSİ SICAKKANLI BİR HAYVAN DEĞİLDİR?

A) Kral kobra

B) Sultan papağanı

C) İmparator penguen

D) Firavun faresi

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır. Kral kobra, bir sürüngendir ve bu nedenle sıcakkanlı bir hayvan değildir.

Sultan papağanı, İmparator penguen ve Firavun faresi ise sıcakkanlı hayvanlar grubuna girer.