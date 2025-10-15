Handan İnci Elçi hastalığı neydi?

Türk edebiyatının önde gelen akademisyenlerinden biri olarak bilinen Prof. Dr. Handan İnci Elçi, yalnızca akademik birikimiyle değil, aynı zamanda vizyoner liderliğiyle de pek çok kişiye ilham verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Elçi'nin sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Handan İnci Elçi'nin hastalığı neydi?

HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR?

Türk edebiyatı dünyasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, edebiyat eleştirisi, roman tahlili ve özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan değerli bir akademisyendi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Elçi, yüksek lisans eğitimini "Edebî Mecmualarda Edebiyat Akımları Üzerine Araştırma" başlıklı teziyle tamamladı. Doktora çalışmasını ise "Tanzimat Devri Türk Romanında Baba" konulu teziyle bitirerek edebiyat araştırmalarında özgün bir bakış açısı kazandırdı.

AKADEMİK KARİYERİ VE ÇALIŞMALARI

1993 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademik kariyerine başlayan Elçi, edebiyat kuramları, roman çözümleme yöntemleri ve çağdaş Türk romanı alanlarında dersler verdi. Türk romanının gelişimi, edebî türlerin dönüşümü ve yazar incelemeleri üzerine yürüttüğü

Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, bu alandaki uzmanlığı sayesinde edebiyat çevrelerinde büyük saygı kazandı. 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü olarak atanması, üniversite tarihinde ilk kadın rektör unvanını alması açısından da önemli bir dönüm noktasıydı.

Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır. Bu nedenle, "Handan İnci Elçi kaç yaşındaydı?" sorusuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak onun ardında bıraktığı akademik miras, Türk edebiyatı dünyasında kalıcı bir yer edinmiştir.

HANDAN İNCİ ELÇİ HASTALIĞI NEYDİ?

Handan İnci Elçi hastalığı hakkında açıklama yapılmadı.