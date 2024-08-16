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HAMSTER KOMBAT 16 AĞUSTOS CUMA GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

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Popüler oyun Hamster Kombat'ın 16 Ağustos Cuma tarihli günlük şifreli kombo kartları duyuruldu. Oyuncular, yeni şifreleri kullanarak oyun içindeki performanslarını artırabilecekler. Peki, Hamster Kombat nedir ve şifreler nasıl kullanılır?

16 Ağustos Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Hamster Kombat'ın 16 Ağustos tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

16 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "FRIENDS" ile 16 Ağustos 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı.

HAMSTER KOMBAT 16 AĞUSTOS CUMA GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

Hamster Kombat oyununun, 16 Ağustos 2024 tarihli "FRIENDS" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

F: . - .

R: . - .

I: . .

E: .

N: - .

D: - . .

S: . . .

Hamster Kombat, 16 Ağustos günlük şifresi olan FRIENDS kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

. - . . - . . . . - . - . . . . .

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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