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HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

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Hamster Kombat, 14 Ağustos günlük şifre ve kombo kartlarını duyurdu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli bir oyun deneyimi sunan popüler bir oyun. Oyunda kullanılan günlük şifreler ve kombo kartları, oyuncuların oyun içinde daha fazla avantaj elde etmelerini sağlıyor. Peki, Hamster Kombat nedir ve yeni şifre nasıl kullanılır?

14 Ağustos Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Hamster Kombat'ın 14 Ağustos tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

14 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "INCOME" ile 14 Ağustos 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat dünyasında oyunseverlere sunulan bu günlük şifre, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağladı. Her gün güncellenen şifrelerle Hamster Kombat dünyasında ilerleyen oyuncular, oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına sahip oluyor.

Hamster Kombat oyununun, 14 Ağustos 2024 tarihli "INCOME" şifresinin yazılışı şu şekilde:

I: . .

N: - .

C: - . - .

O: - - -

M: - -

E: .

Hamster Kombat, 14 Ağustos günlük şifresi olan INCOME kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

. - . - . - . - - - - - .

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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