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Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

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Halit Meşal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Halit Meşal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler bu haberde yer alıyor. Halit Meşal'in görevi ve yaşamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Halit Meşal, 1956 yılında Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Silvad köyünde doğmuş bir Filistinli siyasetçidir. Meşal, 2004 yılından beri İslami Direniş Hareketi'nin ( Hamas ) siyasi liderliğini yapmaktadır. Halit Meşal'in kim oluğu merak ediliyor. Peki, Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

HALİT MEŞAL KİMDİR?

Halid Meşal 28 Mayıs 1956'da o zamanlar Ürdün kontrolündeki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Silvad köyünde dünyaya gözlerini açtı. Henüz 11 yaşında iken, İsrail'in Altı Gün Savaşı sonrası işgal ettiği Batı Şeria'dan ayrılmak zorunda kalan Halid Meşal ve ailesi 1967'de Kuveyt'e göç etti. Burada, 1971 yılında lise eğitimini sürdürürken Müslüman Kardeşler'den etkilenen Meşal, cemiyete katılarak farklı çalışmalarda yer aldı. 1978'de Kuveyt Üniversitesi'nin Fizik bölümünden mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladı ve 1984 yılına kadar bu mesleği icra etmeyi sürdürdü.

Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

HALİT MEŞAL'İN HAYATI VE KARİYERİ

İstifasının ardından kendini Filistin davasına atayan Halid Meşal, Hamas çatısı altında önemli görevler aldı. 1990 yılında çıkan Irak-Kuveyt savaşı nedeniyle Kuveyt'ten ayrılan Meşal Hamas'ın üst düzey organlarının da bulunduğu Ürdün'e geçti. Burada ilk olarak ülkedeki Hamas yapılanmasının liderliğini üstlenen Halid Meşal 1996'da ise Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. Bundan bir sene sonra, 16 Eylül 1997'de Amman'ın merkezindeki caddelerden birinde Mossad ajanları tarafından, kulağına zehir enjekte edilerek öldürülmek istendi. Ancak suikast sonrasında ajanların ikisinin yakalanması tüm planları alt üst etti. Yaşananlar sonrası Ürdün Kralı Hüseyin, ABD Başkanı Bill Clinton ve İsrail Başbakanı Netentayu ile iletişime geçerek yoğun bir diplomasi trafiği sonucu panzehri Ürdün'e getirtti ve Meşal'e yapılan suikast başarısızlıkla sonuçlandı. Ayrıca yakalanan iki ajana karşılık İsrail hapishanelerindeki 40 Filistinli serbest bırakıldı. Bunlardan birisi de Hamas'ın lideri Şeyh Ahmed Yasin'di. Halid Meşal'in 1990'da başlayan Ürdün macerası 1999'da Hamas'ın Ürdün ofisinin kapatılması ile sona erdi ve Meşal Katar'a gönderildi. İki sene boyunca Doha'da ikamet ettikten sonra Suriye'ye geçen Meşal burada ise Ocak 2012'ye kadar 11 yıl kaldı ve Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle tekrar Doha'ya döndü. Halid Meşal 2017'de 21 yıldır yürüttüğü Hamas Siyasi Büro başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrılarak koltuğunu İsmail Heniyye'ye bıraktı. Aynı yıl Katar'da açıkladığı "Yeni Belge" ile hareketin yeni vizyonu ve misyonunu ortaya koymuştur. 2021 yılında yapılan seçimlerde hareketin dış ofisinin başına geçen Halid Meşal, Musa Ebu Merzuk ile çalışmalarına yurt dışında devam etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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