Halil El, 2026 Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Edebiyat Ödülleri’nde birinci oldu

Farklı ülkelerden şairlerin eserlerinin değerlendirildiği uluslararası edebiyat platformunda birincilik ödülünü alan Halil El, ödülün ardından yaptığı açıklamada duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi.

El, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün benim için yalnızca bir ödülün değil, kalemin sınırları aşabileceğine dair inancımın da karşılık bulduğu çok kıymetli bir gün…

İtalya’da düzenlenen 2026 Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademi Ödülleri’nde, “İnsan İnsanı Anlayamadı” adlı dosyamla birincilik ödülüne layık görülmenin tarifsiz mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum.

Farklı ülkelerden şairlerin eserlerinin değerlendirildiği böylesine uluslararası bir edebiyat platformunda ülkem Türkiye’yi ve kadim memleketimi temsil ederek birinciliğe ulaşmak, bu sevincimi çok daha anlamlı kılıyor.

“ŞİİRİN DİLİ, ÜLKESİ VE SINIRI YOKTUR”

Şiirin dili, ülkesi ve sınırı yoktur. Çünkü insanın acısı da umudu da sevgisi de vicdanı da dünyanın her yerinde aynı dili konuşur.

Belki de “İnsan İnsanı Anlayamadı” derken anlatmaya çalıştığım tam olarak buydu: İnsan, insanı gerçekten anlayabildiği gün dünya daha yaşanabilir bir yer olacaktır.

Bu kıymetli ödülü; güzel ülkeme, kadim memleketime, aileme, edebiyata gönül verenlere, gençlerimize ve insanın insana yeniden gönül diliyle yaklaşacağı daha adil bir dünya umuduna ithaf ediyorum.

Kalem yazmaya, söz iyiliği aramaya devam edecek…”

Halil El’in aldığı bu ödül, “İnsan İnsanı Anlayamadı” adlı çalışmasının uluslararası edebiyat çevresinde gördüğü karşılığı ortaya koyarken, Türk edebiyatının farklı ülkelerdeki edebiyat platformlarında temsil edilmesi açısından da dikkat çekti.