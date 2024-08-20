Halikarnas Mozolesi nerede? Halikarnas Mozolesi hangi ülkede? Dünya'nın yedi harikasından Halikarnas Mozolesi'nin özellikleri!

Halikarnas Mozolesi nerede? Halikarnas Mozolesi'ni ne zaman, kim yaptı? Halikarnas Mozolesi kaç yıllık, yapımı ne kadar sürdü? Halikarnas Mozolesi sırrı ne, neden önemli? Halikarnas Mozolesi, dörtgen bir platform üzerinde yükselen tapınak benzeri bir yapıya sahipti. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

HALİKARNAS MOZOLESİ NEREDE?

Halikarnas Mozolesi, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen, Kral Mausolos'un anısına M.Ö. 350 civarında inşa edilmiş bir anıt mezardır. Bu yapı, günümüz Türkiye'sinde Bodrum'da (antik Halikarnas) yer alır.

HALİKARNAS MOZOLESİ ÖZELLİKLERİ

Karia Satrapı Mausolos'un eşi ve kız kardeşi Artemisia tarafından mimar Pytheos ve Satyros'e inşa ettirilen, tahmini M.Ö. 350 civarında yapımı başlanmıştır. Malzeme olarak mermer kullanılmıştır. Yapıldığında boyutu yaklaşık 45 metre yüksekliğinde olan bu tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak biliniyor.

HALİKARNAS MOZOLESİ HALA DURUYOR MU?

Mozole, çeşitli depremler sonucunda zarar görmüş ve Orta Çağ'da tamamen yıkılmıştır. Kalan parçalar, Bodrum Kalesi'nin inşasında kullanılmıştır. Bugün, mozolenin bazı kalıntıları Bodrum'da ve British Museum'da sergilenmektedir.

Halikarnas Mozolesi, hem mimari hem de sanatsal açıdan antik dünyanın en etkileyici yapılarından biri olarak kabul edilir ve Mausolos'un adıyla özdeşleşmiştir.