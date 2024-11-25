Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri!
Yenikapı-Hacıosman metro hattında yer alan Haliç metro durağı kapalı mı ve 25 Kasım Haliç metro durağı neden kapalı olduğu gündeme geliyor. Peki, Haliç metro durağı saat kaça kadar kapalı?
Haliç metro durağı kapalı mı ve Haliç metrosu ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Yenikapı- Hacıosman hattında yer alan Haliç metro durağı saat kaçta açılıyor ve ne zaman kapalı olduğu merak ediliyor. Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…
HALİÇ METRO DURAĞI KAPALI MI?
İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy durakları kapatılacak.
HALİÇ METRO DURAĞI NEDEN KAPALI?
İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında yapılan toplanma çağrıları için açıklama yaptı. Söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyuran Valilik, İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapatılacağını açıkladı.
#MetroDuyuru #M2 #F1 #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 25, 2024
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı…
Sıcak Gelişme:
İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy durakları kapatılacak.