Üye Girişi
Haberler

Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri!

Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenikapı-Hacıosman metro hattında yer alan Haliç metro durağı kapalı mı ve 25 Kasım Haliç metro durağı neden kapalı olduğu gündeme geliyor. Peki, Haliç metro durağı saat kaça kadar kapalı?

Haliç metro durağı kapalı mı ve Haliç metrosu ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Yenikapı- Hacıosman hattında yer alan Haliç metro durağı saat kaçta açılıyor ve ne zaman kapalı olduğu merak ediliyor. Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…

HALİÇ METRO DURAĞI KAPALI MI?

İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy durakları kapatılacak.

HALİÇ METRO DURAĞI NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında yapılan toplanma çağrıları için açıklama yaptı. Söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyuran Valilik, İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapatılacağını açıkladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 35 ilde eğitime kar engeli

35 şehirde eğitime kar engeli! İşte tatil olan il ve ilçeler
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur? Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün kapalı mı? Taksim-Kabataş füniküler sefer saatleri! Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı? Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı metro hattı bugün kapalı mı? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı hangi duraklar kapalı? Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı-Hacıosman metro hattı kapatıldı mı? Yenikapı-Hacıosman metro hattı neden kapatılacak? Esra Özmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? İngilizcesi ''tamarind'', Almancası ''tamarinde'', Fransızcası ''tamarin'' olan bitkinin Türkçe adı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.