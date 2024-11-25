Haliç metro durağı kapalı mı ve Haliç metrosu ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Yenikapı- Hacıosman hattında yer alan Haliç metro durağı saat kaçta açılıyor ve ne zaman kapalı olduğu merak ediliyor. Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…

HALİÇ METRO DURAĞI KAPALI MI?

İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy durakları kapatılacak.

HALİÇ METRO DURAĞI NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında yapılan toplanma çağrıları için açıklama yaptı. Söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyuran Valilik, İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapatılacağını açıkladı.