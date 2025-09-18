Halef, Melek kim? Halef dizi Aybüke Pusat hangi rolü oynuyor?

NOW ekranlarında bu akşam seyirciyle buluşacak olan "Halef: Köklerin Çağrısı", yayına girmeden önce bile yoğun ilgi topladı. Sürükleyici senaryosu ve atmosferiyle öne çıkan dizi, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Pek çok kişi, Aybüke Pusat'ın canlandırdığı karakterin kim olduğunu ve dizide üstlendiği rolü şimdiden araştırmaya başladı.

HALEF OYUNCU KADROSU

Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur'un yazdığı "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz dizinin başrollerini paylaşırken; kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli ve genç isimler de yer alıyor.

HALEF DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, İstanbul'da başarılı bir cerrah olarak kariyerini sürdüren Serhat'ın hikâyesi bulunuyor. Serhat, yıllar sonra doğduğu şehir olan Urfa'ya dönmek zorunda kaldığında, hem ailesine dair sırlarla hem de geçmişinin karanlık sayfalarıyla yüzleşmek durumunda kalıyor.

Urfa'da kendisini kan davaları, geleneksel baskılar ve karmaşık duygusal ilişkiler içinde bulan Serhat, bir tarafta İstanbul'daki eşi Melek, diğer tarafta ise Urfa'daki dini nikâhlı eşi Yıldız arasında kalıyor. Dizi; modern hayat ile geleneksel değerlerin çatışmasını, aile bağlılığı ile bireysel özgürlük arasındaki mücadeleyi ve geçmişle hesaplaşmanın zorluğunu işliyor.

HALEF DİZİSİ KARAKTERLERİ

BAŞ KARAKTERLER

• Serhat (İlhan Şen)

İstanbul'da kariyer sahibi bir cerrahtır. Yıllar sonra Urfa'ya dönerek hem ailesiyle hem geçmişiyle hesaplaşır.

• Melek (Aybüke Pusat)

Serhat'ın İstanbul'daki eşidir. Urfa'ya gelişiyle olayların gidişatını değiştirir.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz)

Serhat'ın, iki aile arasındaki kan davasını bitirmek için dini nikâhla evlendirildiği genç bir kadındır. Sırlarla dolu geçmişiyle hikâyeye yön verir.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

• Sultan (Veda Yurtsever) — Ailenin baskın figürüdür, Serhat'ın dönüşüyle aile içinde düzeni korumaya çalışır.

• Onur Bilge — Urfa'daki aile çatışmalarında kilit bir rol oynar.

• Sezin Bozacı — Geleneksel değerleri savunan bir kadın figürdür.

• Mazlum Çimen — Urfa'nın köklü ailelerinden biriyle bağı olan, etkili bir karakterdir.

• Benian Dönmez — Aile büyüklerinden biridir, kuşaklar arası çatışmayı temsil eder.

• Hakan Salınmış — Kanaat önderi olarak görülen, çevresinde saygı duyulan biridir.

• Birgül Ulusoy — Geleneksel roller ile bireysel arzuları arasında kalmış bir karakterdir.

• Eren Demircan — Genç bir erkek karakterdir, aile içindeki çekişmelerde önemli bir yere sahiptir.

Diğer oyuncular: Mert Doğan, Ümit Çırak, Serhat Kurtay, Ozan Çelik, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis.

AYBÜKE PUSAT'IN MELEK KARAKTERİ HAKKINDA SÖZLERİ

Aybüke Pusat, Melek karakterini "uzun zamandır karşılaştığım en kendine özgü karakterlerden biri" olarak tanımlıyor ve bu rolün kendisini çok heyecanlandırdığını belirtiyor. Melek'in kuvvetli önsezilerinin ve altıncı hislerinin kendisine de benzediğini söyleyen oyuncu, karakterinin ruh halini ise "hafif ve uçuş uçuş" sözleriyle anlatıyor.

Pusat, Melek'in hikâyesine dair şu ifadeleri kullanıyor:

"Serhat'ın peşinden Urfa'ya gidiyor ve orada hiç beklemediği olaylarla karşılaşıyor. Geçmişine dair izlerin peşine düşüyor. Bu yolculuk sadece Melek'in değil, diğer karakterlerin de içsel çatışmalarına ayna tutuyor."

Senaryo hakkında da konuşan oyuncu, "Çok iyi yazılmış bir hikâye, güçlü çatışmaları var. Her karakterin kendi doğrusu için verdiği mücadele izleyiciyi derinden etkileyecek." diyor.