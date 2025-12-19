Haberler

Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
Güncelleme:
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü model Şevval Şahin, konuya ilişkin açıklama yaptı. İngiltere'de olduğunu duyuran Şahin, Türkiye'ye döndüğünde gerekli açıklamaları ve girişimleri yapacağını kaydetti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Şevval Şahin, İngiltere'de olduğunu ve Türkiye'ye dönerek gerekli açıklamaları yapmayı planladığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine dün sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakılırken hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin, Instagram hesabından açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YAPTI

Şevval Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese."

