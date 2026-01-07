Haberler

Hakkında soruşturma başlatılan avukatın "Zina" sözlerine büyük tepki var

Güncelleme:
İzmir'de kadın bir avukatın sosyal medya paylaşımları tepkilere neden olurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç avukat hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma sonrası avukatın, "Zina da yapsan çocuğun velayeti sende kalır" ifadelerini kullandığı video da yeniden gündeme geldi.

  • İzmir'de bir kadın avukat hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
  • Avukatın 'Zina da yapsan çocuğun velayeti sende kalır' sözleri yeniden gündem oldu.
  • İlgili baro tarafından avukat hakkında disiplin süreci başlatıldı.

İzmir'de yaşadığı belirtilen kadın bir avukatın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağarken; bakanlık harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de kadın bir avukat hakkında sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"ZİNA DA YAPSAN..."

Olayın yankıları sürerken hakkında soruşturma başlatılan kadın avukatın "Kocanın o küçücük beyniyle yaptığı tehditlere inanma. İstediğinle görüşebilirsin, istediğinle beraber olabilirsin. Zina da yapsan çocuğun velayeti sende kalır" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Bakan Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. İlgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnes:

Nolcak bu izmirin hali ya.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Dogru söylemiş kadın boşanıyor kocadan nafaka alıyor iki üc tanede erkek ayarlıyor bir gun onla 5 gun onla 5 lira ondan 3 lira ondan bunu kanıtlamaya gerek yok nerdesee dullarım yuzde 60 yapıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

