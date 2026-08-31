Gazeteci Kemal Öztürk'ten açıklama

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

KEMAL ÖZTÜRK HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği ve müşteki beyanlarının alındığı belirtildi. Öztürk'ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Gazeteci Kemal Öztürk, hakkında yürütülen süreçle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Öztürk, emniyet birimlerinin kendisine resmi tebligatta bulunduğunu belirterek, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermesinin istendiğini açıkladı.

Hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığını ifade eden Öztürk, yargının talebine uyarak gidip ifade vereceğini belirtti.

Öztürk, açıklamasında sürecin ardından kamuoyuna yeniden bilgi vereceğini ifade ederek, kendisine destek olan ve konuya ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com