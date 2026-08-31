Haberler

Gazeteci Kemal Öztürk'ten açıklama

Gazeteci Kemal Öztürk'ten açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen gazeteci Kemal Öztürk'ten açıklama geldi. Öztürk, "Bir gözaltı işlemi yapılmadı. Yargının talebine uyarak gidip ifademi vereceğim." dedi.

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

KEMAL ÖZTÜRK HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği ve müşteki beyanlarının alındığı belirtildi. Öztürk'ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Gazeteci Kemal Öztürk, hakkında yürütülen süreçle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Öztürk, emniyet birimlerinin kendisine resmi tebligatta bulunduğunu belirterek, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermesinin istendiğini açıkladı.

Hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığını ifade eden Öztürk, yargının talebine uyarak gidip ifade vereceğini belirtti.

Öztürk, açıklamasında sürecin ardından kamuoyuna yeniden bilgi vereceğini ifade ederek, kendisine destek olan ve konuya ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da Netanyahu'nun uykularını kaçıracak zirve
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman

O artık gerçek bir kahraman: Gemi faciasında ailesi için canını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı

Bitexen'in kurucusunun DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Eyyüp Kadir İnan'dan balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin, engelleri aşarız

Eyyüp Kadir İnan'dan İzmirli balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı