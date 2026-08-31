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Otomobilin camını kırıp cep telefonunu çaldılar

Otomobilin camını kırıp cep telefonunu çaldılar Haber Videosunu İzle
Otomobilin camını kırıp cep telefonunu çaldılar
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Brezilya'da motosikletli iki şahıs, trafik ışıklarında duran aracın camını kırarak sürücünün cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı. Şoka giren kadını sürücü gözyaşlarını tutamazken o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Brezilya'da trafiğin durduğu sırada yaklaşan motosikletli iki kapkaççı, ışıklarda bekleyen bir otomobilin sürücü tarafındaki camını kırarak içerideki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı.

SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayın şokunu atlatamayan kadın sürücü gözyaşlarına boğulurken, hırsızlık anı araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, araç kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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